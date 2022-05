Biathletin Christina Rieder beendet ihre Karriere

Nach Julian Eberhard vermeldet der ÖSV einen weiteren Rücktritt im Biathlonteam: Christina Rieder beendet ihre aktive Karriere.

Die 28-jährige Leogangerin, eine Jahrgangskollegin und Klassenkameradin von Weltmeisterin Lisa Hauser, hat seit 2012 an 99 Weltcupbewerben teilgenommen. Bestes Resultat der Polizeisportlerin war ein siebenter Platz im Einzelrennen der WM 2020 in Antholz. Zuletzt wurde sie von Rückenproblemen geplagt, sie verpasste deshalb auch die Olympischen Spiele in Peking.

Staffel-Bronze bei der Junioren-WM 2012 in Kontiolahti sowie Einzel-Silber bei der EM 2015 in Otepää zeigten das Potenzial der zuverlässigen Schützin. Dazu gewann sie die Einzel-Gesamtwertung im IBU-Cup 2014/15. Mit einem Bild der damals eroberten Kristallkugel postete sie auf ihren sozialen Kanälen: "Es war eine geniale Zeit auf die ich immer mit einem Lächeln im Gesicht zurückblicken werde.Danke an alle, die mich auf meinem Weg begleitet und unterstützt haben. Dank euch konnte ich meinen Traum über all die Jahre leben."