Biathletin Hauser im Hochfilzen-Sprint Zwölfte

Kontiolahti-Siegerin Lisa Hauser hat den Biathlon-Weltcup in Hochfilzen mit einem soliden zwölften Rang im Sprint eröffnet. Die Tirolerin handelte sich am Donnerstag bei Prachtwetter eine Strafrunde ein, ihr Rückstand auf die fehlerlose Siegerin Denise Herrmann-Wick betrug fast 50 Sekunden. Die recht knappen Abstände hinter der überlegenen Deutschen eröffnen ihr in der Verfolgung am Samstag aber Spitzenplatzchancen. Ihre Teamkolleginnen kamen hingegen nicht in die Top 30.



Sag mir, wo die Blumen sind: Seit Lisa Hauser 2013 im Weltcup debütierte, war bei den Heimrennen stets die Flower Ceremony der ersten sechs das Ziel der österreichischen Top-Biathletin. Doch ein bunter Strauß blieb der 28-jährigen Tirolerin auch beim 21. Einzelstart daheim versagt: Platz zwölf im Sprint am Donnerstag zum Auftakt des Hochfilzen-Wochenendes, das fiel für die Massenstart-Weltmeisterin von 2020 in die Kategorie "nicht überragend, aber in Ordnung".

Wie relativ Ergebnisse sind, zeigt sich daran, dass Lisa Hauser Rang zwölf vom Freitag sogar mehr schätzt als Rang neun in der Verfolgung von Kontiolahti am Sonntag. In Finnland war sie als Führende ins Rennen gegangen, nachdem sie zuvor den Sprint gewonnen hatte. "Man kann nicht davon ausgehen, dass man immer aufs Stockerl läuft", erklärte sie. "Es ist eine gute Ausgangsposition für die Verfolgung am Sonntag." Das recht glatte Terrain auf der Strecke hatte sie überrascht, damit war sie nicht allein unter den 99 Läuferinnen. "Ich hätte heute einen griffigeren Ski gebraucht. Aber am Wochenende schneit's, dann wird es eh besser", hoffte sie auf den Wettergott.

Kurz sah es so aus, als würde eine andere Österreicherin Teamleaderin Hauser sogar überholen können. Anna Gandler war bei ihrem Weltcupdebüt richtig stark unterwegs. "Ich habe mitgekriegt, dass ich auf dem 15. Platz liege. Der Gedanke, was da rausschauen könnte, hat mich dann beim Stehendschießen gestresst", gestand die 21-jährige Tirolerin, für die auch Papa Markus, früherer nordischer ÖSV-Rennsportleiter, an der Loipe die Daumen drückte. Die letzten beiden Scheiben blieben stehen, es wurde am Ende ein 51. Platz. "Mein Ziel war, in die Verfolgung zu kommen (Anm.: 60. Platz), das ist gelungen", sagte Gandler, die nach langem Warten endlich wieder eine echte ÖSV-Hoffnung auf künftige Spitzenplätze ist. Cheftrainer Markus Fischer gratulierte sich quasi selbst: "Es war die richtige Entscheidung, sie zuerst im IBU-Cup starten und dann hier im Weltcup debütieren zu lassen."

Gandler wird mit Hauser sowie Dunja Zdouc (Platz 34/0 Fehler) und Julia Schwaiger (60./2) ein Quartett in der Verfolgung bilden. "Hochfilzen ist einfach beinhart", fasste die Saalfeldner Lokalmatadorin Schwaiger ihr Rennen zusammen. Gejagte in der Verfolgung ist diesmal die Deutsche Denise Herrmann-Wick, die sich über ihren zehnten Weltcupsieg freute. In Hochfilzen war es für sie der erste, bejubelt von vielen angereisten Fans und gewissermaßen gefordert von ihrem früheren Trainer, dem Tiroler Florian Steirer. "Endlich einmal auch im richtigen Bundesland", hatte der auf eine maßgebliche Lücke in der Erfolgsliste hingewiesen.

Am Freitag (13.45 Uhr) gehen die ÖSV-Männer um den Saalfeldner Routinier Simon Eder in das Sprintrennen.