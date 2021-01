Biathletin Hauser im Massenstart in Antholz Dritte

Die Tirolerin Lisa Hauser hat ihre starke Form im Biathlon-Weltcup am Samstag erneut unter Beweis gestellt. Die 27-jährige Tirolerin lief im Massenstart in Antholz als Dritte bereits zum fünften Mal in den vergangenen zweieinhalb Wochen auf das Podest. Auf Siegerin Julia Simon aus Frankreich fehlten Hauser nach einem Schießfehler im Finish nur 3,5 Sekunden. Platz zwei ging im Zielsprint an die Schwedin Hanna Öberg.

Erst vor zweieinhalb Wochen hatte Hauser in Oberhof den ersten Einzel-Podestplatz ihre Karriere herausgeholt. Ihre konstant hohes Niveau in der Loipe und am Schießplatz hat ihr mittlerweile deren fünf eingebracht. "Der dritte Platz ist natürlich sensationell", sagte Hauser. Zum bereits vierten Mal durfte die Kitzbühelerin über einen solchen jubeln, erstmals im Massenstart. Im Gesamtweltcup schob sie sich auf Rang fünf.

Ihren einzigen Fehler hatte sich Hauser beim ersten Schuss stehend geleistet. Auf die Schlussrunde ging sie mit einer fünfköpfigen Führungsgruppe, aus der am Ende Simon trotz drei Strafrunden die schnellsten Beine hatte. "Ich habe mich heute vermutlich mit den zwei besten Athletinnen auf den letzten Metern gemessen - und so gesehen, habe ich mich wirklich sehr gut geschlagen", meinte Hauser nach 12,5 am Ende packenden Kilometern.

Das ÖSV-Ass sprach von brutalen Verhältnissen. "Die Loipe war nicht so schnell und von daher war es ein echter Kampf. Die Schlussrunde muss zum Zuschauen richtig spannend gewesen sein - und für uns war es einfach extrem." Die davor führenden Konkurrentinnen hatten beim vierten Anschlag allesamt Fehler gemacht. Hauser: "Ich wusste, ich brauche beim letzten Schießen die Null und umso cooler ist es, dass sie mir auch gelungen ist."

Dunja Zdouc, die am Donnerstag mit Rang zehn im Einzel ebenfalls ihre bisher bester Weltcup-Platzierung erzielt hatte, belegte im Massenstart Rang 23. Nach einem Schießfehler verlor die Kärntnerin am Ende 2:02,6 Minuten auf Simon, die sich ihren dritten Weltcupsieg auch von drei Strafrunden nicht nehmen ließ. Die Frauen schließen die Rennen in Antholz am Sonntag (12.45 Uhr) mit einer Staffel ab.

