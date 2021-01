Biathletin Lisa Hauser feiert ihren ersten Weltcupsieg: "Ein Traum ist wahr geworden"

Nach drei dritten Plätzen hat Biathletin Lisa Hauser ihren ersten Weltcupsieg gefeiert. Beim Einzelrennen in Antholz in Südtirol siegte die Tirolerin am Donnerstag überlegen.

SN/AFP Lisa Hauser.

In 42:29 Minuten hatte die 27-jährige Österreicherin einen Riesenvorsprung von 43,7 Sekunden auf Yulia Dzhima (UKR) und bereits mehr als eine Minute auf Anais Chevalier (FRA). Lisa Hauser sagte im ersten Interview tief bewegt: "Es ist unglaublich. Du trainierst das ganze Jahr und auch im Sommer hart auf ein Ziel hin. Bei mir war das der Weltcupsieg. Ich bin ein bissl sprachlos im Moment und habe vor Freude weinen müssen. Ein Traum ist für mich wahrgeworden." Die Emotionen waren bei ihr auch deshalb stark, weil sie erst vor ein paar Tagen einen Schock verdauen hatte müssen. Ihre Waffe war bei einem unglücklichen Sturz zu Bruch gegangen. Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis die nervenstarke Athletin aus Reith bei Kitzbühel einmal ganz oben steht. Denn bei der vorigen Station in Oberhof (GER) war Hauser zuletzt bereits drei Mal aufs Stockerl gelaufen und hatte einen weiteren Spitzenplatz beim oben erwähnten Sturz verschenkt. Hausers Talent war bereits im Nachwuchs offensichtlich gewesen. Am Skigymnasium Saalfelden wechselte die Langläuferin ins Biathlonlager, wo Trainerin Sandra Flunger sie unter ihre Fittiche nahm. Die Cousine von Simon Eder ist bis heute eine wichtige Bezugsperson geblieben, obwohl sie mittlerweile Cheftrainerin in der Schweiz ist. Flunger hatte Hauser zwischenzeitlich in der privaten Trainingsgemeinschaft "Biathlonschmiede" betreut. Diese Gruppe war nach Querelen mit dem ÖSV entstanden. Noch im Vorjahr trainierte Österreichs beste Biathletin mit den männlichen Teamkollegen. Im Schatten von Hauser sorgte eine ÖSV-Teamkollegin für ein weiteres Spitzenresultat: Dunja Zdouc aus Kärnten kam auf den 10. Platz. Julia Schwaiger aus Saalfelden wurde 37., Katharina Innerhofer aus Maria Alm 39. Die vor kurzem 30 Jahre alt gewordene Innerhofer hat 2014 in Pokljuka den ersten und bisher einzigen Weltcupsieg im Frauenbiathlon für Österreich gefeiert. Quelle: SN