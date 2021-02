Biathletin Lisa Hauser: "Was jetzt kommt, ist Draufgabe"

Plötzlich Favoritin: Biathletin Lisa Hauser darf nach überragenden Ergebnissen im Weltcup mit Medaillen bei der Weltmeisterschaft in Pokljuka rechnen und geht es entspannt an.

Ein Sieg und vier dritte Plätze im Jänner haben Lisa Hauser schlagartig zu einer großen Medaillenfavoritin für die Biathlon-Weltmeisterschaft gemacht. Vor dem Auftakt der Titelkämpfe in Pokljuka (SLO) spricht die 27-jährige Tirolerin über Druck, was sie in Coronazeiten vermisst und warum sie auch die alpine Ski-WM genau verfolgt.

Sie reisen bereits zu Ihrer siebenten WM - ist es ein anderes Gefühl, wenn man Mitfavoritin ist? Lisa Hauser: Echt, schon sieben Weltmeisterschaften? (rechnet nach) 2013 Nove Mesto, da war ...