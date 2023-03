Biathletinnen Rothschopf und Andexer knapp an WM-Medaillen vorbei

Edelmetall war in Griffweite für Lea Rothschopf und Anna Andexer beim Sprint der Junioren-WM in Kasachstan. Die Salzburgerinnen haben nun gute Chancen für die Verfolgung.

Bei dem Rennen am Samstag in Shchuchinsk (KAZ) belegte die Kuchler Junioren-Europameisterin Lea Rothschopf nach fehlerfreier Schießleistung Platz neun, Anna Andexer aus Saalfelden wurde 13 (ein Fehler). Auf Bronze fehlten nur 18 bzw. 29 Sekunden. Somit haben die talentierten Biathletinnen bei der Verfolgung am Sonntag ausgezeichnete Startpositionen.

Gold im Sprint holte die Deutsche Selina Grotian, und das trotz zweier Schießfehler.

Österreichs Team ist bislang bei der Jugend- und Junioren-WM noch ohne Edelmetall. Rothschopf und Andexer belegten mit der Mixed-Staffel Platz sechs sowie mit der Frauenstaffel Platz sieben.