Biathlon dahoam: Ein Stockerlplatz wie damals

Österreichs Biathleten freuen sich auf ein ausgiebiges Programm in Hochfilzen ab Freitag. Doch in ihrem "Wohnzimmer" laufen sie einem Weltcup-Stockerlplatz schon seit elf Jahren hinterher.

Mitte Dezember verwandelt sich das beschauliche Pillerseetal regelmäßig für ein paar Tage in einen alpinen Ballermann im doppelten Wortsinn. Am Bundesheer-Stützpunkt Hochfilzen wird scharf geschossen. Von Fieberbrunn hinauf an die Landesgrenze zwischen Tirol und Salzburg wälzt sich die Autokolonne vorwiegend deutscher Herkunft, um dabei zu sein bei der großen Party: Biathlon-Weltcup in Hochfilzen.

Heuer fällt zumindest der Partyteil weg, dafür gibt's Hochfilzen ab Freitag (Sprints Damen und Herren) gleich im Doppelpack. Um das Ansteckungsrisiko mit Covid-19 zu minimieren, sind Zuschauer ausgeschlossen. Dazu werden jeweils zwei Weltcupstationen gleich an einem Ort zusammengefasst. Die Athleten selbst bewegen sich wie schon auf der Station davor in Kontiolahti (FIN) nur in ihrer "Blase". Vielleicht helfen die besonderen Umstände den Österreichern, in ihrem Heimrennen endlich wieder einmal groß aufzutrumpfen. Allzu oft waren sie in den vergangenen Jahren nur höfliche Gastgeber und überließen Siege und Stockerlplätze den anderen.

Elf Jahre ist es her, dass zuletzt im Weltcup rot-weiß-rote Skijäger in Hochfilzen in den Top 3 landeten. 2009 jubelte Simon Eder zunächst über einen zweiten Platz in der Verfolgung, ehe er tags darauf in der Staffel mit Christoph Sumann, Daniel Mesotitsch und Dominik Landertinger sogar über den Sieg jubeln durfte. Das ÖSV-Quartett war so überlegen, dass Schlussläufer Sumann sogar mit rot-weiß-roter Fahne über die Ziellinie laufen konnte.

Eder und Eberhard im Aufwärtstrend

Heuer ist nur noch Eder vom einstigen Erfolgsquartett dabei und mit 37 Jahren immer noch ein Kandidat für Spitzenleistungen. Eine Aufholjagd vom 41. auf den 13. Platz in der Verfolgung von Kontiolahti bestätigte die aufsteigende Form des Saalfeldner Routiniers. Auch Landsmann Julian Eberhard machte als 17. gleich 20 Plätze gut. Auch die Staffel lieferte mit Rang sechs ein ordentliches Resultat ab. "Eine gute Leistung des gesamten Teams und wir freuen uns jetzt auf Hochfilzen" , sagte Eberhard.

Auf ihrem Stützpunkt kennen die ÖSV-Biathleten jeden Zentimeter der Strecke und die Tücken des Schießstands. Herren-Cheftrainer Ricco Groß sagt: "Die Vorfreude auf die zwei Wochen in Hochfilzen ist riesengroß. Es ist hoffentlich ein Vorteil für uns, dass wir häufig auf diesem Schießplatz trainiert haben, und wir freuen uns alle sehr auf die Wettkämpfe."



Dass es vor eigenem Publikum in Hochfilzen klappen kann, haben die Österreicher 2017 bei der Weltmeisterschaft gezeigt. Da legte Simon Eder einen Doppelschlag wie einst hin und lief in der Staffel (mit Julian Eberhard) und im Massenstart jeweils zu Bronze.

Frauen lugen nach Stockerlplatz

Beim Blick zurück auf 2009 muss Österreichs Frauenteam nicht in Nostalgie schwelgen. Ein weibliches ÖSV-Biathlon-Team war damals gerade erst ein hoffnungsfrohes Projekt, ein Antreten in der Staffel damals überhaupt eine Hochfilzen-Premiere. Rang 23 (in der Besetzung Kerstin Muschet, Romana Schrempf, Iris Schwabl und Romana Düringer) wäre heute nicht mehr der Maßstab. Dass Lisa Hauser, Julia Schwaiger und Co. inzwischen mit einem Podestplatz liebäugeln, zeigt die gute Entwicklung im heimischen Frauen-Biathlon.

Das Programm für Hochfilzen

Freitag, 11.12. Sprint Damen 11.30 Uhr Freitag, 11.12. Sprint Herren 14.20 Uhr Samstag, 12.12. Staffel Damen 11.45 Uhr Samstag, 12.12. Verfolgung Herren 14.45 Uhr Sonntag, 13.12. Verfolgung Damen 11.45 Uhr Sonntag, 13.12. Staffel Herren 14.00 Uhr Donnerstag, 17.12. Sprint Herren 14.15 Uhr Freitag, 18.12. Sprint Damen 14.15 Uhr Samstag, 19.12. Verfolgung Herren 13.00 Uhr Samstag, 19.12. Verfolgung Damen 15.00 Uhr Sonntag, 20.12. Massenstart Herren 12.00 Uhr Sonntag, 20.12. Massenstart Damen 14.25 Uhr

Quelle: SN