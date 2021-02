Gesundheit geht vor, die Medaillenerwartungen sind gedämpft: Das sagen die fünf Salzburger Teilnehmer vor dem Start der Biathlon-WM in Pokljuka.

Am Mittwoch beginnt mit der Mixed-Staffel die Biathlon-Weltmeisterschaft in Pokljuka (Slowenien). Salzburg stellt genau die Hälfte des zehnköpfigen österreichischen Aufgebots. Das ÖSV-Frauenteam hat mit der Tirolerin Lisa Hauser einen heißen Medaillentipp. Die Stärken der Absolventin des Skigymnasiums Saalfelden kennen ihre langjährigen Kolleginnen am besten.Christina Rieder sagt: "Ich drücke der Lisa, die mit mir schon in der Schule in der selben Klasse war, fest die Daumen für Medaillen." Für sich selbst setzt die Leogangerin die Erwartungen wegen ihrer Rückenprobleme eher niedrig ...