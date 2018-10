Biathlon: Der doppelte Eberhard ist eine Option

Sein Saisonziel ist eine Biathlon-Medaille, aber auch bei der Langlauf-WM könnte der Pinzgauer starten.

Sieben Zehntelsekunden fehlten auf Bronze, 8,4 Sekunden auf Gold: An der Enttäuschung im Olympiasprint von Pyeongchang hatte Biathlet Julian Eberhard auch über den vergangenen Winter hinaus zu knabbern. "Ich habe mir bewusst Zeit gelassen, das zu verarbeiten", sagt er. "Ich war bei Olympia in Topform, aber die Medaille wollte einfach nicht sein."

Umso größer sei die Motivation, das verfehlte Edelmetall im bevorstehenden Winter nachzuholen. Eberhard hat das Thema Pyeongchang abgehakt und als Lektion mitgenommen: "Ich muss schauen, dass ich wieder in der Verfassung zum Großereignis komme, dass es möglich ist. Nur muss ich dann auch einmal auch zuschnappen." Dass er es kann, hat der 31-jährige Saalfeldener schon kurz nach Olympia bewiesen, als er im Massenstartbewerb von Kontiolahti (FIN) den einzigen österreichischen Einzelsieg in der Vorsaison holte.

Mit dem neuen Herren-Cheftrainer Ricco Groß kam frischer Wind ins Biathlon-Team. Der Deutsche, der als Aktiver vier Mal Olympiagold und neun Weltmeistertitel holte, liegt auf einer Linie mit Eberhard: "Wir haben sofort einen Draht zueinander gefunden."

Eberhard legt seit Langem die besten Laufzeiten im Biathlon-Weltcup hin. Angebote, in Langlaufrennen zu starten, hat er bislang stets abgelehnt. Ob er angesichts der Chance auf einen WM-Start in Seefeld im Februar 2019 schwach werden könnte? "Eine Heim-WM ist eine große Sache", sagt Eberhard, betont aber auch: "Ich beschäftige mich im Moment nur damit, für die Biathlon-Saison in optimale Form zu kommen, daher ist das im Moment nicht das vorrangige Thema für mich. Entscheiden müssen das die Verantwortlichen beim ÖSV. Wenn ich gebraucht werde, bin ich bereit, darüber zu reden."

Die Option, für die WM-Staffel auf Biathleten oder Kombinierer zurückzugreifen, hat ÖSV-Sportdirektor Markus Gandler ins Spiel gebracht, Hintergrund ist, dass Präsident Peter Schröcksnadel dem zurückgekehrten Ex-Dopingsünder Johannes Dürr keinesfalls eine zweite Chance einräumen will. Und auch bei den Frauen sieht es hinter Weltklasseläuferin Teresa Stadlober düster aus. Vor wenigen Tagen trat die Weltcup-erprobte Radstädterin Anna Seebacher zurück.