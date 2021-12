Ein starkes Lebenszeichen im Lager der österreichischen Biathleten: Lokalmatador Felix Leitner lief in der Weltcup-Verfolgung in Hochfilzen am Samstag vom 32. auf den siebenten Platz vor.

SN/GEPA pictures Felix Leitner.

Eine perfekte Schießleistung war die Basis für den Tiroler, der sich schon im Training "sehr sicher" gefühlt hatte. "Heute war ich komplett da und konnte umsetzen, was ich drauf habe. Über den siebenten Platz bin ich sehr glücklich." Nur drei Biathleten schossen in dem Bewerb fehlerfrei. Nach dem letzten Schießen lief Leitner sogar als Dritter weg, hatte aber prominente Verfolger: "Ich wusste, gegen Tarjei Bö oder Sebastian Samuelsson wird es ein harter Kampf", sagte Leitner. Viel fehlte aber nicht am Ende, acht Sekunden hinter dem Stockerl lief ein überglücklicher Felix Leitner ins Ziel. Dieses Stockerl war beinahe ganz in französischer Hand. Quentin Fillon-Maillet fing den Sprint-Sieger von Freitag, den lange klar führenden Johannes Kühn, ab. Dabei hatte der Deutsche drei Mal fehlerfrei geschossen. Doch mit dem Konkurrenten neben sich versagten bei der letzten Stehend-Einlage die Nerven. Drei Fehler, damit war das Rennen vorbei für Kühn, der schließlich 15. wurde. Emilien Jacquelin (FRA) wurde Zweiter, Samuelsson rettete Platz drei im Fotofinish vor Simon Desthieux (FRA). Simon Eder konnte seine starke Vorstellung von der Verfolgung vorige Woche in Östersund nicht wiederholen. Der als 40. gestartete Saalfeldner kam mit einem Fehler im zweiten Schießen nicht entscheidend nach vor, zwei weitere Fehler im letzten Schießen brachten ihn letztlich auf Rang 38 und damit noch knapp in die Punkteränge. Platz 49 holte David Komatz (2 Fehler). Am Samstag folgt die Staffel der Frauen ab 14.15 Uhr. Am Sonntag laufen die Männer ihre Staffel, danach steigt die Verfolgung der Frauen.