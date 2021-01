Die Erfolge der Teamkolleginnen Lisa Hauser und Julia Schwaiger sind auch Ansporn für Katharina Innerhofer, die am Sonntag 30 Jahre alt wird.

Richtig gut läuft es im Moment bei Österreichs Biathletinnen, die am Samstag (14.45, live in ORF Sport +) ein Staffelrennen in Oberhof (GER) bestreiten. Mit guten Aussichten, denn im Sog der Tirolerin Lisa Hauser, die in einer Woche drei Mal als Dritte am Stockerl war, hat auch Julia Schwaiger ihre Klasse unter Beweis gestellt. Die Saalfeldnerin war nach ihrem neunten Platz im Sprint vom Donnerstag überglücklich: "Nach den ganzen Strapazen in letzter Zeit hat das richtig gutgetan. Null Fehler sind ...