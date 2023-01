Biathlon: Hauser in Antholz-Verfolgung Elfte

Die Deutsche Denise Herrmann-Wick feierte ihren zehnten Sieg.

Vizeweltmeisterin Lisa Hauser hat in der Biathlon-Verfolgung von Antholz aufgrund von drei Strafrunden keinen Spitzenplatz geschafft. Die Tirolerin kam am Samstag vom zwölften Startplatz auf Rang elf. Der Sieg ging fast eineinhalb Minuten vor Hauser an Denise Herrmann-Wick. Die Deutsche behauptete sich bei ihrem zehnten Weltcup-Erfolg vor Lisa Vittozzi (ITA) und Elvira Öberg (SWE). Zuletzt hatte sie Anfang Dezember in Hochfilzen im Sprint gewonnen.

Zweitbeste Österreicherin war die fehlerfreie, für mehr aber nicht schnell genug laufende Dunja Zdouc als 27., Anna Juppe landete auf Rang 32. Anna Gandler wurde nach sechs Schießfehlern in der Schlussphase außerhalb der Top 50 aus dem Rennen genommen.

Im anschließenden Männer-Rennen hatte Simon Eder von Startposition acht aus gute Chancen auf ein weiteres Top-Ten-Ergebnis. Am Sonntag folgen als letzte Rennen vor der WM in Oberhof noch die Staffeln.