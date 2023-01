Biathlon: Hauser in Pokljuka-Verfolgung Zehnte - Eder auf Platz 14

Salzburger war erneut bester Österreicher.

Biathletin Lisa Hauser ist in der Verfolgung über 10 Kilometer in Pokljuka in die Top Ten gelaufen. Die Tirolerin verbuchte am Samstag am Schießstand je einen Fehler liegend und stehend, machte gegenüber dem Sprint drei Plätze gut und lief auf Rang zehn. Die zweifache Saisonsiegerin hatte gut eine Minute Rückstand auf die Schwedin Elvira Öberg. Bei den Männer (12,5 km) feierte der Norweger Johannes Thignes Bö den nächsten Sieg, der Salzburger Simon Eder kam als 14. ins Ziel.

Hauser mit Leistung zufrieden

Vizeweltmeisterin Hauser verschoss im zweiten Liegend- und im ersten Stehend-Schießen, lief im Finish aber noch auf Rang zehn. "Ich bin heute richtig zufrieden mit diesem zehnten Platz. Es war ein extrem enges Rennen, es wurde im gesamten Feld sehr gut geschossen. Dadurch ist das Fenster für eine Platzierung ganz vorne auch nie wirklich weit offen gewesen und von dem her bin ich mit Platz zehn sehr glücklich. Schießtechnisch sind zwei Fehler in der Verfolgung grundsätzlich okay, aber für eine bessere Platzierung muss ich einfach noch besser schießen", sagte die Tirolerin.

Dunja Zdouc blieb fehlerfrei und schaffte mit Rang 18 ihr bestes Saisonergebnis. "Ich bin total zufrieden mit dem Rennen. Ich konnte in dieser Saison zum ersten Mal viermal die Null bringen, was natürlich richtig cool ist", erklärte Zdouc. Tamara Steiner mit nur einem Fehler und Anna Gandler (2) landeten auf den Rängen 31 und 37.

SN/APA/AFP/JURE MAKOVEC

Eder wieder bester Österreicher

Bei den Männern dominiert Johannes Thingnes Bö den Weltcup weiter nach Belieben. Der vierfache Peking-Olympiasieger gewann einen Tag nach dem Sprint auch die Verfolgung mit großer Überlegenheit und feierte bereits seinen siebenten Saisonerfolg. Der 29-Jährige schoss zwei Fehler und verwies mit 1:04,9 Minuten Vorsprung den Franzosen Quentin Fillon Maillet (1 Fehler) auf Rang zwei. Für den Weltcupgesamtsieger der vergangenen Saison war es der erste Podestplatz des Winters. Dritter wurde Bös älterer Bruder Tarjei (+1:06,6 Min./1).

Starkes Schießen, Steigerung beim Laufen

Eder verfehlte einmal die Scheibe und belegte mit 2:32,1 Minuten Rückstand so wie im Sprint Platz 14. "Das war heute läuferisch sicher wieder ein Schritt nach vorne. Ich hatte immer eine starke Gruppe zum Mitlaufen und ich konnte erfreulicherweise auch gut mithalten. Am Schießstand bin ich mit dem einen Fehler sehr zufrieden und die Rennen hier lassen bei mir auf alle Fälle einen ordentlichen Aufwärtstrend erkennen. Die Top-15 waren das große Ziel und für mich war das daher bis jetzt eine super Woche", sagt der Pinzgauer. Felix Leitner (1) wurde 32., Harald Lemmerer (2) 49.