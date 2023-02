Hauser und Komatz holen WM-Silber im Single-Mixed

Sensation bei der Biathlon-Weltmeisterschaft in Oberhof: Lisa Hauser und David Komatz holten am Donnerstag die Silbermedaille hinter Norwegen. Es war Österreichs erstes Edelmetall bei dieser WM.

Zugleich war es die erste Medaille für den ÖSV in einer Single-Mixed-Staffel. David Komatz ersetzte am Donnerstag den erkrankten Simon Eder. Der Saalfeldner war wegen einer Verkühlung ausgefallen. Er hatte im Weltcup mehrere Bewerbe in dieser Disziplin mit Hauser gewonnen, aber bei Titelkämpfen hatte es noch nie mit einem Spitzenplatz geklappt.

Gold ging an Norwegen, Bronze an Italien. Die Medaille ist Balsam auf den Seelen der Österreicher, die bislang eine verkorkste WM erlebt haben. Nach Rang vier in der Mixed-Staffel - ebenfalls mit Hauser und Komatz - gab es großteils enttäuschende Einzelergebnisse. Hauser, die Massenstart-Weltmeisterin von 2021, hatte noch am Mittwoch ein frustrierendes Einzelrennen mit Platz 32 verkraften müssen. Doch im Single-Mixed-Bewerb fand die Tirolerin zu alter Stärke zurück und schoss sie wie ihr Teamkollege sehr sicher. Nur sechs Nachlader benötigten die beiden, im Gegensatz zu den anderen Top-Duos vermieden sie eine Strafrunde.

Selbst Norwegens Superstar Johannes Thingnes Bö musste einmal in die Extrarunde, holte den Rückstand aber wieder auf. Bö hat damit im fünften WM-Bewerb seine fünfte Medaille gewonnen. Er hatte im Ziel 9,8 Sekunden Vorsprung auf Komatz, der seine starke WM-Form bestätigte. In den Einzelbewerben war der Ehemann der Salzburger BIathletin Katharina Komatz (gebürtige Innerhofer) drei Mal bester Österreicher gewesen. Für ihn ist es auch bereits das zweite Edelmetall bei einer WM. Gemeinsam mit Hauser, Dunja Zdouc und Simon Eder hatte er schon 2021 in Pokljuka zu einer historischen Medaille beigetragen, als Silber in der Mixed-Staffel gelang.

David Komatz sagte: "Es ist nahezu perfekt für uns gelaufen. Die Schlussrunde war dann ein richtiger Genuss. Gerechnet hätte ich heute mit einem Top-Sechs-Resultat. Schön, dass mehr drin war."

Lisa Hauser war überglücklich: "Unglaublich. Es war hier eine schwierige Woche, ich habe meine Ziele nicht erreicht. Umso schöner, dass es jetzt mit Silber geklappt hat.

Im Team ist es doppelt so schön, weil sich alle zusammen freuen. Einfach einmalig."

Silber auch für Biathlon-Junioren

Auch bei der Junioren-EM in Madona ( Lettland) durften die Österreicher am Donnerstag jubeln. Das Salzburger Duo Lea Rothschopf (Kuchl) und Lukas Haslinger (Saalfelden) lief dort ebenfalls in der Single-Mixed-Staffel zur Silbermedaille.