Biathlon: Heimat wurde zur Kraftquelle für Eberhard

Biathlet Julian Eberhard hat eine Saisonvorbereitung der ganz anderen Art hinter sich. In einem außergewöhnlichen Weltcupwinter sind Resultate vorerst zweitrangig.

Ein Stück Winter inmitten einer sonnigen Herbstlandschaft war in den vergangenen Wochen die Heimat für Österreichs Top-Biathleten. In Obertilliach (Osttirol) bereiteten sie sich auf eine Saison vor, die voller Ungewissheiten steckt.

"Wir haben hier sehr gute Bedingungen", sagt Julian Eberhard. Der beste Österreicher des vorigen Weltcupwinters (Platz 20 in der Gesamtwertung) ist froh, dass am Schauplatz der Junioren-Weltmeisterschaft 2021 mit Schnee vom vorigen Winter eine 2-Kilometer-Loipe geschaffen wurde. Um diese Zeit trainieren die Biathleten traditionell eigentlich in Skandinavien. ...