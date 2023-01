Biathlon im Grünen wird der Alltag werden

Den Weltcupkalender auf den Kopf stellen? Auf Skiroller umsteigen? Ideen für eine schneearme Zukunft sind gefragt. Rekordweltmeisterin Magdalena Neuner brachte am Rande des Weltcups in Ruhpolding Ideen in die Diskussion ein.

Auf einem schmalen Schneeband inmitten einer grünen Landschaft laufen die Biathlon-Asse dieser Tage beim Weltcup in Ruhpolding. Für insgesamt sechs Bewerbe muss der Altschnee bis zum Sonntag halten. Die weiße Unterlage wurde mit Schneekanonen vorproduziert und in einem gut 10.000 Kubikmeter fassenden Depot gelagert. Anders wäre die Durchführung der Rennen im Chiemgau angesichts des milden Wetters gar nicht möglich gewesen.

Im Biathlonlager wird wie auch in anderen Winterdisziplinen darüber nachgedacht, wie die Zukunft des Sports in Zeiten des Klimawandels aussehen kann. Die frühere Weltklasse-Biathletin Magdalena Neuner hat am Rande der Rennen in Ruhpolding eine Änderung des Weltcupkalenders ins Gespräch gebracht. Man müsse darüber nachdenken, wie man die Zeitpunkte ändere, sagte die Rekord-Weltmeisterin in einem Interview der ARD. "Bisher war das die ganzen letzten Jahre immer ziemlich festgelegt, wo die Weltcups zu welchem Zeitpunkt sind. Ruhpolding war immer Anfang Jänner, genauso wie Oberhof oder Antholz. Vielleicht muss man wirklich bis Mitte Jänner in Skandinavien bleiben. Oder in den Orten, wo die Schneesicherheit gewährleistet ist, wo man auch auf Naturschnee laufen kann", sagte die 35-Jährige.

Auch im WM-Ort Oberhof (8. bis 19. Februar) ist es seit Wochen viel zu warm und es ist kein Schnee gefallen. In Thüringen kann aber immerhin in einer Skihalle permanent Schnee produziert werden.

Während im Skispringen diesen Winter bereits ein Weltcup auf der Matte stattgefunden hat, mag sich Neuner Biathlon auf Skirollern wie im Sommer nicht vorstellen: "Es ist für mich nicht Biathlon im klassischen Sinn, weil einfach der Ski, der Schnee dazugehört. Also es ist eher eine andere Sportart, aber keine Alternative zum Winter-Biathlon", sagte die zweimalige Olympiasiegerin. Es werde wahrscheinlich Alltag, dass man "weiße Schneebänder hat und drum herum nichts".

In der Herrenstaffel am Freitag führte Seriensieger Johannes Thingnes Bø die Norweger zum nächsten souveränen Sieg. Österreich lag nach den ersten beiden Läufern David Komatz und Simon Eder noch auf Platz vier und auf Podestkurs. Dominic Unterweger (eine Strafrunde) und Lukas Pitzer fielen auf den elften Platz zurück. Am Samstag steigt die Frauenstaffel mit Lisa Hauser und Co.