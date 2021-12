Biathlon in Hochfilzen: Daheim ist es schön, aber schwer

Die ÖSV-Biathleten wollen ihre magere Hochfilzen-Bilanz aufbessern.

Daheim ist es am schönsten, aber auch am schwersten: Wenn Österreichs Biathleten ab Freitag die Weltcuprennen in Hochfilzen bestreiten, sind sie praktisch in ihrem Wohnzimmer unterwegs. Auf ihrem Stützpunkt kennen sie jede Kuppe auf den Loipen und die Eigenheiten am Schießstand. Aber der letzte Weltcup-Stockerlplatz im Pillerseetal datiert von 2009 - Simon Eder lief in der Verfolgung auf Platz zwei. 2017 jubelte er vor heimischer Kulisse bei der WM über Massenstart-Bronze.

Der Altmeister hat solche Husarenstücke auch mit 38 Jahren noch drauf, wie er am Sonntag mit seiner Aufholjagd auf Platz sechs in Östersund bewiesen hat. Sein Trainer Ricco Groß war begeistert: "Das, was Simon gezeigt hat, ist sicherlich so ein Wettkampf, den die ganze Mannschaft mal gebraucht hat." Julian Eberhard wird die Zähne zusammenbeißen müssen: Der Saalfeldner erlitt bei einem Sturz in Östersund eine leichte Gehirnerschütterung und eine Rippenprellung, ist aber einsatzbereit.

Die größte ÖSV-Hoffnung daheim ist aber Lisa Hauser, die als Weltcupführende nach Hochfilzen kommt. Umso mehr bedauert die Tirolerin, dass ihre Fans coronabedingt nicht an der Strecke stehen dürfen. Aber auch so sei es an der Zeit, die Enttäuschungen vergangener Jahre hinter sich zu lassen. Hauser sagt: "Hochfilzen hat mich in den vergangenen Jahren einiges an Nerven gekostet." Als Nummer eins der Biathlonwelt läuft es sich aber schon lockerer: "Mit dem Gelben Trikot nach Hause zu kommen, das übersteigt natürlich alle meine Erwartungen."