Biathlon-Nachwuchs glänzte beim Austria Cup in Saalfelden

Die Loipe und der Schießstand beim Ritzensee wurden von rund 200 jungen Biathletinnen und Biathleten bevölkert. Drei Pinzgauer Talente liefen zum Sieg.

Am 30. Dezember fand der erste Biathlon-Nachwuchsbewerb der Wintersaison 2022/23 im Rahmen eines Austria Cups mit Wertung zum SLSV-Landescup statt. Der vom HSV Saalfelden organisierte Sprintwettkampf konnte trotz wenig winterlicher Bedingungen bei herrlichem Wetter auf der Kunstschneeloipe beim Ritzensee ausgetragen werden. Knapp 200 Athletinnen und Athleten im Alter von sieben bis 15 Jahren waren am Start. In diesen Altersklassen wird im Biathlon-Nachwuchsbereich mit einem Luftdruckgewehr auf eine Distanz von zehn Meter auf Scheiben mit einem Durchmesser von 35 Millimetern geschossen.

Zahlreiche Lokalmatadore konnten sich in dem österreichweiten und mit deutscher Beteiligung hochkarätig besetzten Starterfeld in allen Altersklassen sehr gut präsentieren. Äußerst spannend war die Entscheidung in der Klasse "S13 Elite weiblich", wo Fanny Oberschneider (SK Saalfelden) mit dem hauchdünnen Vorsprung von 0,2 Sekunden vor Hannah Ronacher (HSV Saalfelden) auf Platz eins lief.

Weitere Pinzgauer Siege gab es durch Annabelle Langreiter (SK Saalfelden; K9) und Daniel Hirschbichler (SC Leogang; K12). Podestplätze eroberten Magdalena Egger (K12) als Zweite und Simone Eder (S15 Elite; beide SC Leogang) als Dritte.