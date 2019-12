Biathlon: Nur eine Salzburgerin jubelte in Hochfilzen

Norwegen siegte in der Biathlon-Frauenstaffel von Hochfilzen vor Russland und der Schweiz. Das ÖSV-Team kam auf Platz 14. Jubeln durfte aber eine Österreicherin trotzdem.

Sandra Flunger zitterte als Cheftrainerin der Schweizerinnen, ehe sie am Ende mit einem lauten "Yes!" in der Coachingzone den starken Spurt von Schlussläuferin Lena Häcki auf Platz drei feierte. Die Saalfeldnerin fungiert seit der Vorsaison als Betreuerin bei den Nachbarn. In Hochfilzen gelang bereits der zweite Staffel-Podestplatz in Folge nach Rang zwei in Östersund. Das einstige Mittelklasseteam läuft mit Salzburger Know-how plötzlich in der Weltspitze.

Beim Rennen am Samstag war sogar noch mehr drin. Das Schwestern-Trio Elisa, Aita und Selina Gasparin lief konstant auf Podestkurs. "Dann haben wir es unnötig noch einmal spannend gemacht", schilderte Sandra Flunger die Zitterpartie beim letzten Schießen. Häcki musste alle Nachlader aufbrauchen und einmal in die Strafrunde gehen. Kaum zurück auf der Strecke, war die Meute der Verfolgerinnen da. "Jetzt muss sie alles raushauen", forderte Flunger. Die Ukraine, Kanada, Tschechien, Frankreich lieferten der Schweiz einen harten Fight, bei dem es die Trainerin nicht mehr auf ihrem Platz hielt.

Was machen die Schweizerinnen besser als Österreich? "Ich weiß es nicht. Besser schießen?" meinte Sandra Flunger lachend. Das war zumindest am Samstag der richtige Befund. Alle im ÖSV-Team sind unter ihren Fittichen groß geworden, manche haben ihre ersten Biathlon-Gehversuche unter Anleitung von Flunger am Skigymnasium Saalfelden gemacht. Nach vielen Dissonanzen mit dem ÖSV verabschiedete sich die 36-Jährige dann zum Schweizer Verband.

Die einstigen Schützlinge der Trainerin fielen nach dem beachtlichen siebenten Platz von Östersund wieder weit zurück. Das Desaster begann mit einem völlig verpatzten Schießen der zweiten ÖSV-Starterin Katharina Innerhofer. Auf Platz drei hatte sie von Julia Schwaiger übernommen, dann ließen veränderte Windbedingungen sie am Schießstand völlig verzweifeln. Zwei Strafrunden, eine weitere bei Stehendschießen, damit war das Rennen gelaufen. "Das tut mir leid für die Mannschaft, heute ist alles danebengegangen", gab sich die Maria Almerin zerknirscht.

Von Rang 20 weg konnten Lisa Hauser und Christina Rieder noch Schadensbegrenzung betreiben und den 14. Platz im Endklassement herausholen. Gerade einmal zwei Plätze davor landete Deutschland, das war die nächste große Enttäuschung an diesem Wochenende vor tausenden angereisten Fans für die Biathlon-Großmacht.