Biathlon: Österreich holt sensationell Silber in der Mixed-Staffel

Mit so einem Auftakt hat wohl niemand gerechnet bei der Biathlon-WM in Pokljuka. Österreich eroberte völlig überraschend die Silbermedaille hinter Norwegen.

Was für ein Auftakt für Österreich bei der Biathlon-Weltmeisterschaft in Pokljuka: Das ÖSV-Quartett mit David Komatz, Simon Eder, Dunja Zdouc und Lisa Hauser holte sensationell Silber in der Mixed-Staffel. Der Sieg ging an Norwegen. Dahinter legten die Österreicher vor allem mit einer starken Schießleistung die Basis für das Edelmetall mit nur 27 Sekunden Rückstand auf die Sieger. Bislang waren zwei fünfte Plätze die besten Resultate für Österreich in Mixed-Staffeln gewesen. Für das heimische Frauen-Biathlon ist es die erste Medaille seit Andrea Grossegger. Die gebürtige Vorarlbergerin, die heute in Saalfelden lebt, holte bei der ersten Frauen-WM 1984 Bronze.

Die Basis legten am Mittwoch die beiden ÖSV-Herren im Team. David Komatz benötigte lediglich einen Nachlader und übergab als Achter. Simon Eder schoss wie gewohnt stark und legte zwei schnelle und fehlerfreie Serien hin. In der Loipe ließ er einige Sekunden liegen, konnte aber an sechster Stelle liegend - nur acht Sekunden hinter Bronze - an Dunja Zdouc übergeben. Die Kärntnerin ging problemlos das Tempo ihrer Gruppe mit und fand sich nach ihrem zweiten perfekten Schießen plötzlich auf Rang drei hinter Norwegen und der Ukraine wieder.

Gleichauf mit Schweden schickte Zdouc dann Schlussläuferin Lisa Hauser ins Rennen. Die Tirolerin schloss nahtlos an ihre überragenden Jänner-Rennen (ein Sieg, vier dritte Plätze) an. Mit dem Liegendschießen setzte sie sich nicht nur von der Schwedin Hanna Öberg ab, sondern schloss zu der vor ihr liegenden Ukrainerin Olena Pidruchna auf. Dann ein Krimi beim Stehendschießen: Die Norwegerin Marte Olsbu-Roiseland brauchte alle drei Nachlader und kam trotz großem Vorsprung ins Zittern. Lisa Hauser schoss einmal daneben, ging aber als Zweite in die Schlussrunde - und brachte den Vorsprung vor den heranstürmenden Konkurrentinnen ins Ziel. Schweden entschied den Sprint um Bronze vor der Ukraine für sich.

Die Leistung der ÖSV-Sportler beeindruckt umso mehr, als sie einen Schock wegzustecken hatten: Herren-Cheftrainer Ricco Groß war am Dienstagabend positiv auf Covid-19 getestet geworden und wird die WM vom Hotelzimmer aus verfolgen müssen.

"Ich hätte es nur versauen können"

Lisa Hauser sagte kurz nach dem Rennen: "Es ist unheimlich schön, mit dem Team bei der Siegerehrung zu stehen. Davon träumt man vorher. Im ersten Rennen eine Medaille machen, es geht nicht besser. Die Dunja hat mir als Dritte bei der Übergabe schon eine brutale Aufgabe mitgegeben. Alles war von mir abhängig, ich hätte es nur versauen können. Darum bin ich brutal unsicher auf dem Ski gestanden. Die Haxen waren blau auf der Schlussrunde. Einen Kilometer mehr hätte es nicht mehr gehen dürfen."

Cheftrainer Markus Fischer war überglücklich: "Die harte Arbeit mit Dunja und Lisa hat sich bezahlt gemacht. Sie waren immer schon gute Schützinnen, die Stabilität am Schießstand war heute der Schlüssel zum Erfolg. Wir wussten, dass wir gut trainiert haben. Die Serviceleute haben sich bei den schwierigen Bedingungen gut reingehaut. Die Flower Ceremony (Anm.: Platz sechs) wäre schon ein Traum gewesen. Großartig, dass wir eine Medaille haben."