Biathlon: ÖSV-Frauen in Oberhof-Staffel auf Rang neun

Die österreichischen Biathletinnen Dunja Zdouc, Julia Schwaiger, Katharina Innerhofer und Lisa Hauser sind am Samstag in der Weltcup-Staffel von Oberhof nicht über Platz neun hinausgekommen. Das ÖSV-Quartett hatte nach je einer Strafrunde von Schwaiger und Innerhofer über drei Minuten Rückstand auf Sieger Deutschland. Die weiteren Podestplätze sicherten sich Weißrussland und Schweden. Auch die rot-weiß-roten Männer hatten am Freitag mit Platz 15 enttäuscht.

SN/AP Lisa Hauser musste sich in der Staffel mit Platz neun begnügen.

Am Sonntag folgen zum Abschluss des Doppelweltcups in Thüringen die Massenstart-Rennen. Startberechtigt sind die in den Oberhof-Einzelrennen zuletzt drei Mal drittplatzierte Hauser, Zdouc und Schwaiger sowie Simon Eder und Felix Leitner. Quelle: APA