Biathlon: ÖSV-Quartett im WM-Einzel abgeschlagen - Titel an Peiffer

Österreichs Biathleten sind am Mittwoch bei den Weltmeisterschaften in Östersund im Einzel-Bewerb der Herren in ein Debakel geschlittert. Bester des ÖSV-Quartetts war Felix Leitner als 30. Überlegener Sieger wurde der Deutsche Arnd Peiffer. Mit 1:08,7 Min. Rückstand wurde der Bulgare Wladimir Iliew sensationell Zweiter, weitere 0,4 Sek. dahinter holte der Norweger Tarjei Bö Bronze.

SN/APA (AFP)/JESSICA GOW Arnd Peiffer lieferte eine fehlerfreie Schießleistung ab