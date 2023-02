Staffel-Coup ist Lisa Hausers Traum

Nach Single-Mixed-Silber kann die österreichische Parade-Biathletin befreit laufen. Die Tirolerin hat noch zwei Chancen bei der WM in Oberhof.

Befreit und ohne Druck kann Lisa Hauser in die zwei letzten Bewerbe der Biathlon-WM in Oberhof (GER) gehen. Ob die Silbermedaille in der Single-Mixed-Staffel im Duett mit David Komatz die Tirolerin beflügelt, wird sich am Samstag in der Frauenstaffel sowie am Sonntag im Massenstart zeigen.

Frauen-Cheftrainer Markus Fischer sagte: "Das war schon ein Befreiungsschlag und sehr wichtig. Die erhoffte Medaille war immer im Hinterkopf." In den Massenstart geht Hauser als Titelverteidigerin. "Lisa kann man jeden Tag alles zutrauen", sagt Fischer. Ihre Laufstärke hat sie während der WM mehrfach unter Beweis gestellt. In der Single-Mixed-Staffel kam auch das Selbstvertrauen beim Schießen zurück. Wenn es wie im Massenstart zur Nervenschlacht am Schießstand kommt, ist Hauser in ihrem Element.

Mit insgesamt vier WM-Medaillen und fünf Weltcupsiegen gehört Lisa Hauser längst zur Biathlon-Elite. Ein noch unerfüllter Traum ist ein Stockerlplatz mit einer Frauenstaffel. Die 29-Jährige hat nie ein Hehl daraus gemacht, dass geteilte Freude für sie die schönste Freude ist. Zuletzt gelang dem ÖSV-Quartett sogar ohne seine Beste (Hauser wurde im Hinblick auf die WM geschont) Platz fünf im Weltcup in Antholz und somit das beste Resultat der Geschichte. Dennoch sind die Erwartungen für Samstag (15 Uhr) verhalten. Es müssten schon kräftige Patzer bei den Top-Nationen passieren, um den Staffel-Coup zu landen. Das hat freilich auch für die Single-Mixed-Staffel gegolten - im Biathlon ist alles möglich. Das Team bilden Hauser, Anna Gandler, Anna Juppe und Dunja Zdouc.

Noch tiefer stapeln die ÖSV-Herren, die ohne Simon Eder in die Staffel am Samstag (11.45) gehen. Der Saalfeldner Routinier, der am Donnerstag seinen 40. Geburtstag feiert, hat die WM wegen seiner Verkühlung abgebrochen und ist heimgereist. Mit dem Schwung seiner Silbermedaille geht Startläufer David Komatz ins Rennen, er und seine Kollegen Dominic Unterweger, Patrick Jakob und Harald Lemmerer nehmen ein Top-10-Resultat ins Visier. Am Sonntag ist Komatz einziger ÖSV-Vertreter beim Massenstart.