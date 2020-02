Biathlon-Staffelgold an Frankreichs Herren und Norwegens Damen

Frankreichs Herren erstmals seit 2001 und Norwegens Damen als Titelverteidigerinnen haben sich am Samstag bei der Biathlon-WM in Antholz Gold in den Staffelrennen gesichert. Die ÖSV-Teams vermochten ihr Potenzial nicht auszuschöpfen. Die Herren um den Einzel-WM-Dritten Dominik Landertinger wurden Sechste, die Damen mussten sich mit dem zwölften Rang begnügen.

SN/APA (AFP)/MARCO BERTORELLO Schlussläuferin Röiseland holte schon ihre fünfte Medaille