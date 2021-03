Biathlon-Talent Lukas Haslinger bei Junioren-WM auf Platz acht

Nur knapp an den Medaillenrängen vorbei lief Biathlet Lukas Haslinger in Obertilliach. Der Saalfeldner war im Sprint am Montag bester Österreicher. Ein starkes Rennen zeigte auch Anna Andexer.

SN/gepa Lukas Haslinger.

Zwei Fehlschüsse verhinderten eine mögliche Junioren-WM-Medaille des 17-jährigen Pinzgauers, der in Ziel 1:03,4 Minuten Rückstand auf den Sieger bzw. 30 Sekunden auf Bronze hatte. Gold holte wie schon im Einzel der Russe Denis Irodov. Leon Kienesberger (OÖ), Bronze-Gewinner im Einzel, kam diesmal auf Platz 16 (2 Fehler), Fabian Müllauer aus Saalfelden wurde 23. (3). In der weiblichen Jugend war ebenfalls eine Läuferin aus Saalfelden beste Österreicherin. Anna Andexer musste zwei Strafrunden einlegen und schloss auf Rang 14 ab. Die reine Laufzeit von Andexer war die drittbeste der gesamten Konkurrenz.