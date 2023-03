Biathlon-Weltmeister Samuelsson mit Corona infiziert

Kurz vor Ende der Biathlon-Saison hat es den nächsten Top-Athleten mit Corona erwischt. Vor dem am Donnerstag beginnenden Heim-Weltcup in Östersund wurde Schwedens Massenstart-Weltmeister Sebastian Samuelsson positiv auf das Covid-Virus getestet. "Ich habe sehr wenig Symptome und hoffe, noch in Östersund antreten zu können. Aber dafür muss ich erst mal ganz gesund werden", teilte der 25-Jährige auf Instagram mit.

Samuelsson hofft nun, wenigstens am Sonntag beim abschließenden Massenstart dabei zu sein. Das trifft auch auf Norwegens Superstar Johannes Thingnes Bö, seinen Bruder Tarjei sowie ihren Teamkollegen Sturla Holm Laegreid zu. Das Trio hatte sich in der Vorwoche beim Weltcup in Nove Mesto infiziert. Außerdem traf es Frankreichs Weltcup-Titelverteidiger Quentin Fillon Maillet und den Ukrainer Dmytro Pidrutschnji.

Im ÖSV-Team war in Tschechien Dominic Unterweger gesundheitlich angeschlagen zu keinen Einsätzen gekommen, er wird in Schweden wieder in das Renngeschehen eingreifen. Zusätzlich rückte Patrick Jakob ins Aufgebot nach. Der Frauen-Kader blieb angeführt von der zuletzt zweimal in die Top Ten gelaufenen Lisa Hauser unverändert.