Biathlon: Wierer legte im Kampf um Damen-Gesamtweltcup vor

Dorothea Wierer hat im Kampf um den Biathlon-Gesamtweltcup am Donnerstag vorgelegt. Wierer, vor dem Saisonfinale am Holmenkollen gleichauf mit ihrer italienischen Landsfrau Lisa Vitozzi, belegte im 7,5-km-Sprint Rang elf und setzte sich zwei Rennen vor Schluss in der Gesamtwertung um 30 Punkte von Vitozzi ab. Vitozzi erwischte als 68. einen rabenschwarzen Tag.

SN/APA (Archiv/AFP)/JONATHAN NACKST Wierer hat fürs erste die Nase vorn