Lisa Hausers WM-Bilanz im Regen fiel sonnig aus

Es blieb bei einer WM-Medaille für die Tirolerin, die zum Abschluss im Massenstart auf den neunten Platz lief.

Mit dem Titelverteidiger-Trikot vor der Kulisse von 20.000 Fans mobilisierte Lisa Hauser am Sonntag in ihrem siebenten Rennen bei der Biathlon-WM in Oberhof noch einmal alle Kräfte. Und bis zur Halbzeit des Rennens sah es sehr gut aus. Mit Linn Person (SWE) und Anais Chevalier-Bouchet (FRA) führte sie das Feld bei starkem Regen an. Ein Fehlschuss im ersten Stehendanschlag beendete dann die Träume: "Da war der Zug weg und das Rennen für mich entschieden", analysierte die 29-jährige Tirolerin. "Vorne haben alle gut geschossen. Man braucht 90 bis 100 Prozent Trefferquote, da gilt es für mich in Zukunft anzusetzen."

Ein weiterer Fehler im vierten Schießen folgte, am Ende schaute noch Platz neun heraus. Hanna Öberg komplettierte den schwedischen Festtag, nachdem zuvor schon Sebastian Samuelsson und Martin Ponsiluoma bei den Herren einen Doppelsieg gefeiert hatten. Hauser sagte: "Damit bin ich echt zufrieden, die Müdigkeit in den Beinen war da, aber es hat Spaß gemacht in der Loipe." Auch die WM-Gesamtbilanz der Massenstart-Weltmeisterin von 2021 fiel positiv aus: "Die Silberne mit David Komatz in der Single-Mixed-Staffel war natürlich das Highlight. Mit einer Medaille heimzufahren, damit kann ich gut leben."

Lisa Hausers WM in Oberhof

Mixed-Staffel 4 Sprint 13 Verfolgung 27 Einzel 32 Single-Mixed 2 Frauen-Staffel 5 Massenstart 9

Davor galt es "eine beinharte erste Woche" wegzustecken, in der Hauser ernüchternde Einzelergebnisse eingefahren hatte. Beflügelt vom Medaillengewinn lief es dann auch in der Frauenstaffel am Samstag gut. Dunja Zdouc, Anna Gandler, Anna Juppe und Lisa Hauser konnten zwar - nicht zuletzt wegen zwölf Nachladern - nie in den Kampf um die Medaillen eingreifen, bilanzierten aber sehr zufrieden: "Das macht Lust auf mehr", meint Zdouc, und Juppe ergänzte: "Das Ergebnis ist mega." Immerhin wurde das bisherige Allzeit-Topresultat vom Jänner beim Weltcup in Antholz eingestellt. Gold holte Italien vor Deutschland und Schweden.

Österreichs ersatzgeschwächte Herren (David Komatz, Dominic Unterweger, Patrick Jakob und Harald Lemmerer) mussten sich bei starkem Wind und Regen mit Platz 14 zufrieden geben. Frankreichs Equipe siegte und verhinderte Johannes Thingnes Bøs sechste Goldmedaille. Die Norweger wurden Zweite vor Schweden.

Am Sonntag schloss Bø die Titelkämpfe mit Bronze im Massenstart ab, als erster männlicher Biathlet verließ er eine WM mit sieben Medaillen. Mixed-Staffel-Vizeweltmeister David Komatz landete in seinem siebenten WM-Einsatz nach vier Fehlschüssen auf Platz 24. Der Steirer, abgesehen von der Medaille drei Mal bester Österreicher und auch in der viertplatzierten Mixed-Staffel dabei, war aber der große Gewinner der WM im ÖSV-Team.

Überragender Bø schrieb Geschichte

Platz eins in der Medaillenwertung ging an Norwegen dank Johannes Thingnes Bö, der alle fünf Goldenen seines Landes geholt hat und in allen sieben Bewerben eine Medaille gewonnen hat. Im letzten Männer-Bewerb vergab er sein sechstes Gold mit dem letzten Schuss und musste sich mit Bronze begnügen. Mit fünfmal Gold, einmal Silber (Staffel) und einmal Bronze hat er dennoch einen WM-Rekord aufgestellt.

Gold im Massenstart ging an Samuelsson vor seinem schwedischen Landsmann Martin Ponsiluoma. David Komatz, der sein siebentes WM-Rennen bestritt, war als einziger Österreicher am Start. Mit insgesamt vier Fehlschüssen landete der 31-jährige Steirer mit 3:08,4 Minuten Rückstand auf dem 24. Rang.

Bereits zuvor hatten die Organisatoren eine zufriedene WM-Bilanz am Schlusstag der Titelkämpfe gezogen. Insgesamt kamen knapp 152.000 Zuschauer zu den zwölf Entscheidungen an neun Wettkampftagen. Bei der WM 2004 waren es in Oberhof noch rund 200.000 Fans gewesen, für 2023 waren 160.000 angestrebt worden. "Wir haben unter Beweis gestellt, unter schwierigsten Bedingungen Wettkämpfe auf hohem Niveau durchführen zu können", freute sich Organisationschef Thomas Grellmann. Weniger erfreulich für die Gastgeber: Erstmals seit 1976 blieben die erfolgsverwöhnten Männer ohne WM-Medaille.