ÖSV-Staffel nach Frankreich-Fauxpas auf Platz vier

Dem österreichischen Biathlon-Team ist am Mittwoch in Oberhof ein ausgezeichneter Einstieg in die WM gelungen. Zwar reichte es in der Mixed-Staffel anders als vor zwei Jahren mit Silber in Pokljuka in Slowenien zu keiner Medaille, aber immerhin zu Rang vier. Dunja Zdouc, Lisa Hauser und David Komatz leisteten sich nur je einen Nachlader, Simon Eder gar keinen. Der Titel ging an den von Superstar Johannes-Thingnes Bö angeführten Favorit Norwegen vor Italien und Frankreich.

Mit diesem WM-Auftakt kann Österreichs Biathlonteam sehr zufrieden sein, obwohl am Ende ganze 3,2 Sekunden auf eine Medaille fehlten: In der Mixed-Staffel gab es am Mittwoch in Oberhof (GER) den vierten Platz für Dunja Zdouc, Lisa Hauser, David Komatz und Simon Eder.

Dass es fast noch zur Medaille gereicht hätte, lag an einem Blackout von Frankreichs Schlussläufer Quentin Fillon-Maillet: Er nahm im Zielkanal, mit sicherem Vorsprung auf Eder laufend, zunächst eine falsche Abzweigung. Er reihte sich aber noch rechtzeitig korrekt ein und rettete Bronze hinter Norwegen und Italien. Wieder einmal lieferten die Norweger mit Schlussläufer Johannes Thingnes Bø eine starke Aufholjagd.

Simon Eder, der keinen Nachlader benötigte trauerte der verpassten Gelegenheit auf die zweite ÖSV-Mixed-Sensation nach Pokljuka 2021 (Silber mit dem selben Quartett) nicht nach: "Von der Chance auf eine Medaille haben wir ein bissl geträumt, ein paar Meter haben dann gefehlt. Aber wir sind zufrieden, man kann das gar nicht hoch genug einschätzen. Für das Selbstvertrauen ist das eine gewaltige Sache."

Rang vier ist umso bemerkenswerter, als Startläuferin Dunja Zdouc nur als 13. und mit einer Minute Rückstand übergab. Lisa Hauser brachte das ÖSV-Team aber vor allem dank einer starken Leistung in der Loipe auf Platz sechs nach vorn.

David Komatz hängte sich in der Folge taktisch klug an laufstarke Konkurrenten an, schloss gemeinsam mit diesen sogar auf nur 25 Sekunden Rückstand aufs Spitzentrio auf. "Dass der ,Komi' schnelle Beine hat, habe ich im Training schon gesehen", stellte Simon Eder fest. Immerhin ließen die Österreicher starke Nationen wie die Deutschen oder Schweden hinter sich. Der Begeisterung an der Strecke tat das mäßige Resultat für Deutschland keinen Abbruch. 15.000 Fans feierten die erste große Party der WM. Gut möglich, dass es auch für Österreichs Biathleten noch einiges zu feiern gibt.

Ergebnis

Mixed-Staffel (4 x 7,5 km): 1. Norwegen (Ingrid Landmark Tandrevold, Marte Olsbu Röiseland, Sturla Holm Laegreid, Johannes Thingnes Bö) 1:04:41,9 Std./1 Strafrunde/9 Nachlader - 2. Italien (Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Didier Bionaz, Tommaso Giacomel) +11,6 Sek./0+6 - 3. Frankreich (Julia Simon, Anais Chevalier-Bouchet, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet) +55,9/0+9

4. Österreich (Dunja Zdouc, Lisa Hauser, David Komatz, Simon Eder) +59,2/0+3 - 5. Tschechien +1:09,4 Min./0+7 - 6. Deutschland +1:26,5/1+9, 7. Schweiz +1:49,5 /0+5, 8. Kanada +2:22,8/0+9, 9. Schweden /+2:33,83+15, 10. Uraine +2:45,3/0+7, 11. Finnland +2:52,2/0+8, 12. Slowenien +3:09,6/0+7.



Die nächsten Bewerbe:

Freitag: Sprint Frauen (14.30), Samstag: Sprint Männer (14.30), Sonntag: Verfolgung Frauen (13.25), Verfolgung Männer (15.30, jeweils auf ORF eins).

Stimmen zur Mixed-Staffel



Dunja Zdouc: "Es war beinhart und man hat gleich gemerkt, dass wir hier bei einer WM sind und die absolute Crème de la Crème am Start ist. Ich glaube, ich habe eine solide Leistung gezeigt, aber natürlich ärgert mich der eine Nachlader, denn ich muss einfach fehlerfrei bleiben, wenn ich ganz vorne mitlaufen möchte. Es war wie immer ein richtiger Fight und ich hatte wirklich super Material."



Lisa Hauser: "Ich bin heute richtig zufrieden mit meinem Rennen. Vor dem Start war die Anspannung natürlich extrem hoch, denn nach diesen zwei Wochen Wettkampfpause weiß man nicht so genau, wo man steht. Daher bin ich wirklich froh, dass das erste Rennen heute am Schießstand und auf der Loipe so geglückt ist. Mir ist wirklich ein Stein vom Herzen gefallen, dass ich so gut in die WM gestartet bin."



David Komatz: "Ich habe mich auf das heutige Rennen wirklich sehr gefreut und bin megahappy, dass mir die Trainer heute das Vertrauen geschenkt haben. Ich glaube, ich habe meinen Job sowohl auf der Loipe als auch am Schießstand bestmöglich erfüllt."



Simon Eder: "Super, dass uns das Rennen heute so gelungen ist. Die letzte Runde war beinhart und dann passiert dem französischen Team noch dieses Missgeschick - so etwas wünscht man wirklich niemandem. Ich habe dann noch versucht, nach vorne zu kommen, aber er konnte sofort wieder gut Tempo aufnehmen und hat einmal mehr bewiesen, dass er ein Meister seines Faches ist. Für mich ist sich dadurch aber leider das Winken auf der Zielgerade nicht mehr ausgegangen. (lacht)"