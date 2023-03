Big Air: Salzburger Freeskier Lukas Müllauer gewinnt WM-Silber - Svancer Vierter

Der Saalfeldener landete am Samstag in Georgien hinter dem US-Amerikaner Troy Podmilsak an der zweiten Stelle - mit verletztem Daumen und in geliehenen Skischuhen. Dritter wurde Slopestyle-Sieger Birk Ruud aus Norwegen. Der zweite Salzburger Matej Svancer verpasste die Medaille als Vierter knapp.

Die Weltmeisterschaft in Bakuriani, Georgien, hatte für Freeskier Lukas Müllauer schlecht begonnen. Zuerst gab es Probleme bei der Anreise , dann vereitelte ein luxierter Daumen einen Slopestyle-Antritt. Zudem brach der Skischuh. Mit Exemplaren, die der schwedische Ex-Weltmeister Oliver Magnusson zur Verfügung gestellt hat, sorgte der Saalfeldener nun für den perfekten Abschluss der WM: Müllauer gewann nach seinem Sieg in der Qualifikation am Samstag Silber. Er kam auf 184,50 Punkte. Nur Troy Podmilsak war mit 187,75 Punkten stärker. Slopestyle-Weltmeister Birk Ruud (183,50) holte vor dem Kapruner Matej Svancer (176,50) Bronze.



BILD: SN/GEPA Lukas Müllauer zeigte großartige Tricks. Müllauer feiert größten Erfolg bisheriger Laufbahn Der 25-jährige Müllauer war 2019 der erste österreichische Freeskier, der einen Weltcupbewerb gewann. Nun holte er Österreichs erste WM-Medaille in dieser Disziplin. "Mein bisher größter Erfolg und er macht Lust auf mehr", sagte er im ORF-Interview. Zum abschließenden Finalsprung habe er sich spontan entschieden. "Ich habe ihn noch nie auf Schnee probiert."