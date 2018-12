Bilanz des ÖSV-Cheftrainers: Nur der Riesentorlauf hakt

Mit dem samstägigen Nachtslalom von Madonna endet die heurige Rekordjagd von Marcel Hirscher: Zeit für eine Bilanz mit Cheftrainer Andreas Puelacher.

Ein Rennen geht noch: Am heutigen Samstag verabschiedet sich der alpine Ski-Weltcup der Herren mit dem Nachtslalom von Madonna di Campiglio in eine ganz kurze Weihnachtspause, denn bereits am kommenden Freitag geht es mit der Abfahrt in Bormio weiter. Für Marcel Hirscher geht im berühmt-berüchtigten "Canale Miramonti" ein außergewöhnliches Jahr zu Ende - und es bringt einen neuen Rekord. Im Kalenderjahr 1977 hat Ingemar Stenmark 13 Weltcup-Rennen gewonnen, ein Rekord, der scheinbar für die Ewigkeit bestimmt war. Bis Hirscher kam: Sein Slalomsieg in Saalbach-Hinterglemm war Sieg Nummer 14, am heutigen Samstag kann er Sieg Nummer 15 folgen lassen. Es könnten sogar 16 werden, wenn die FIS den Deutschen Stefan Luitz nach dem Gebrauch von Sauerstoff in Beaver Creek disqualifiziert, was nur noch eine Formsache zu sein scheint.