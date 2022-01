Bis zu minus 20 Grad: Österreichs Olympiabiathleten für Kälte gerüstet

Das ÖSV-Biathlonteam hat bereits seine ersten Einheiten auf dem Olymmpiakurs in Zhangjiakou absolviert. Lisa Hauser und Co. sind auf alle Widrigkeiten vorbereitet.

Am Samstag gehören die Biathleten mit ihrer Mixed-Staffel zu den ersten, die ins olympische Wettkampfgeschehen eingreifen. Strecke und Schießstand haben die Österreicher bereits an zwei Trainingstagen begutachtet. Sie zeigen sich begeistert von der Anlage: "Mir kommt die Strecke sehr gut entgegen", erklärte Lisa Hauser. Grundsätzlich freut sich die Medaillen-Mitfavoritin aus Tirol über eine neue Herausforderung. "Die Strecken im Weltcup kennen wir ja alle schon sehr gut."

Felix Leitner war beeindruckt, auch von der nebenan gelegenen Sprunganlage: "Das ist von den Dimensionen her größer als alles, was ich bisher gesehen habe."

Seine Tücken dürfte der Schießstand haben. Lisa Hauser schildert: "Mangels einer Schutzwand oder Mauer kommt der Wind sehr stark herein. Ich hoffe, dass es bei den Wettkämpfen vom Wind her faire Verhältnisse haben wird."

Herren-Cheftrainer Ricco Groß spürte den Wind auch von außerhalb: "Durch den Chill-Effekt hat es so rund minus 20 Grad." Die ÖSV-Biathleten sind aber gewappnet. In Hochfilzen wurden die Bedingungen in einer Kältekammer simuliert. Groß sagt: "Von der Kleidung bis zu Waffen und Munition muss man sich diesen Temperaturen anpassen. Das haben wir in Tests alles getan."

"Brutal kalt" fand es auch Leitner am Schießstand: "Da will man sich nicht länger als 30 Sekunden mit dem Schießen aufhalten. Es soll aber noch etwas wärmer werden, hat es geheißen."

Allzu dicke Handschuhe wären kontraproduktiv, da beim Schießen auch das Fingerspitzengefühl gefragt ist. Lisa Hauser betont: "Jeder hat da unterschiedliche Vorlieben, manche dünner, manche dicker." Mitunter werde auch selbst zur Nadel gegriffen, um sich den optimalen Fingerschutz zu verschaffen.

Das Quartier im olympischen Dorf gibt entgegen manchen Befürchtungen im Vorfeld überhaupt keinen Anlass zur Klage, betonen die ÖSV-Skijäger unisono. Alle Athleten verfügen über Einzelzimmer, beim Essen gibt es reichhaltige Auswahl. Stichwort Auswahl: Die hat Ricco Groß für die Mixed-Staffel noch nicht endgültig gefällt. "Gedankengänge habe ich dazu aber schon im Kopf." Ein Start wie im Vorjahr bei der WM mit Mixed-Silber wäre laut Groß ein "toller Einstieg". In Pokljuka eroberten Lisa Hauser, Dunja Zdouc, David Komatz und Simon Eder 2021 das völlig unerwartete Silber.