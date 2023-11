Bitte weiter so - und Schluss damit

Das Wochenende hat gezeigt, wie man (in Österreich) Werbung für den Skisport macht - und wie man ihm vorsätzlich Schaden zufügt. Manuel Feller und Co. verwandelten mit einem Dreifachsieg im Winter-Wonderland von Gurgl den Slalom in ein Skifest. Da konnte auch ein Klimaprotest nichts daran ändern. Am Matterhorn hingegen war einmal öfter nicht an Rennen zu denken.

Natürlich ist Erfolg, speziell in dieser unerwarteten Form, nicht planbar, doch das ÖSV-Team hat bei der Premiere im Ötztal den Heimvorteil optimal genützt. Die Trainings auf dem neuen, weltcupwürdigen Hang machten sich bezahlt. Gleichzeitig ist es ein Zeichen, dass das in der vergangenen Saison teils arg gebeutelte rot-weiß-rote Slalomteam wieder die Nummer eins ist.

Mit Feller hat man nicht nur einen schnellen Athleten, sondern auch einen Typen, der die Skination begeistern kann. Marco Schwarz setzt in seiner Kerndisziplin ein erstes Ausrufezeichen, dass er in dieser Saison ein Wort im Gesamtweltcup mitreden kann. Und Michael Matt, von vielen schon abgeschrieben, ist zurück in der Spitze.

Soviel Lust die Bilder aus Gurgl auf den Winter machen, so ein Fiasko mit Ansage erlebte der Weltcup hingegen in Cervinia. Nach den Herrenabfahrten fielen auch die Damenrennen dem Wetter zum Opfer. Wobei niemand von Pech reden darf. Es wäre sogar außerordentliches Glück, wenn man um diese Jahreszeit am Gletscher auf über 3000 Metern Rennen bestreiten könnte. Umso erstaunlicher und unsinniger erscheint, dass man nach acht abgesagten Rennen in den ersten zwei Saisonen weiter an diesem gescheiterten Prestigeprojekt festhalten will. Mit dem Argument, dass Sponsoren und Tourismus nur diesen Termin wollen. Der Skisport kämpft um sein Image. Daher bitte mehr Gurgl und Schluss mit der Gletscher-Abfahrt im November.