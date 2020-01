Die Para-Weltmeisterin aus Fuschl hat die Matura absolviert, läuft demnächst vor großem Publikum und setzt sich sportlich neue Ziele.

Nach sechs Wochen in ihrer sportlichen Wahlheimat Östersund (SWE) ist Para-Langläuferin Carina Edlinger nach Mitteleuropa zurückgekehrt. Ab Freitag stehen für die sehbehinderte Langläuferin in Altenberg und Dresden die nächsten Weltcupbewerbe an.

Das City-Event in der Elbe-Metropole wird ein ...