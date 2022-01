Blitzcomeback: Weltmeister Stefan Kraft ist wieder in der Spur

Der Skisprung-Star steht vor seiner Rückkehr in den Weltcup. Das Training ist vielversprechend verlaufen, das Fluggefühl kommt zurück.

Im Skispringen gibt es nichts, was es nicht gibt. Selbst ein mehrfacher Weltmeister ist nicht gefeit davor, plötzlich sein Fluggefühl zu verlieren. Stefan Kraft ist nach der für ihn enttäuschenden Vierschanzentournee aus dem Weltcup ausgestiegen, um eine Pause einzulegen. Das Individualtraining sei äußerst zufriedenstellend verlaufen, heißt es nun von den ÖSV-Coaches. Mit den Salzburger Stützpunkttrainern Harald und Alex Diess hat Kraft vergangene Woche auf der Normalschanze in Ramsau am Dachstein trainiert, mit Nationaltrainer Andreas Widhölzl Anfang dieser Woche auf der ...