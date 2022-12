Bormio-Sieg von Kriechmayr: Auf Selbstkritik folgte die Leistungsexplosion

Vincent Kriechmayr gewinnt die Abfahrt von Bormio nach einem wahren Traumlauf. "Meine beste Abfahrt hier herunter."

Das war mehr als nur ein Fingerzeig: Vincent Kriechmayr hat die letzten Abfahrt des Jahres in Bormio gewonnen - und das mit Respektabstand: Nur zwei Läufer (James Crawford und Aleksander Aamodt Kilde) konnten den Rückstand auf unter eine Sekunde begrenzen. "Es war mit Sicherheit meine beste Abfahrt hier herunter", meinte ein verschmitzt lächelnder Kriechmayr nach der Top-Leistung, mit der er auch für den zweiten Saisonsieg der Österreicher gesorgt hat - zuvor gewann Kriechmayr die verkürzte Abfahrt im Grödnertal.

Es war ein Sieg, der auch zum richtigen Zeitpunkt gekommen ist. Denn die Diskussionen über die Leistungen der ÖSV-Athleten haben sich auch bei den Herren breit gemacht. Kriechmayr reagierte bereits nach dem Training in Bormio. "Ich versehe zum Teil die Kritik. Wir haben nicht die Leistungen, die man sich von uns erwartet, gebracht, da muss mehr kommen." Dass Kriechmayr bereits am Tag danach so abliefert, das war aber auch für ihn ein bisschen überraschend - in Bormio hat er noch nie zuvor gewonnen, ein zweiter Rang im Jahr 2020 war seine beste Platzierung.

Doch auch in diesem Jahr bewahrheitete sich wieder einmal, dass ab Bormio eben die Abfahrten der Österreicher kommen - nach Bormio noch Wengen, Kitzbühel und Garmisch-Partenkirchen. "Es war eine ziemlich perfekte Fahrt, ich wüsste nicht, was ich noch besser machen könnte", meinte Kriechmayr. Das musste vor allem der bisherige Abfahrts-Dominator Aamodt Kilde einsehen: Er hatte wie auch Marco Odermatt auf der sehr unruhigen und eisigen Strecke seine Probleme und kam nach Kriechmayr und Überraschungsmann Crawford nur auf Rang drei, behielt aber die Führung im Abfahrts-Weltcup. Der Kanadier hat die nächste Spitzenplatzierung abgeliefert und scheint reif für seinen ersten Weltcup-Sieg zu sein.

Die prominenten Abwesenden waren der grippe-kranke Beat Feuz und der an einem Darmvirus leidende Matthias Mayer, der kurzfristig auf einen Start verzichtet hat. So traten nur fünf Österreicher auf der Stelvio an - ein Minusrekord im Weltcup. Mit einer neuerlichen Talentprobe des jungen Steirers Julian Schütter, der den 22. Platz belegt hat. Zum Abschluss steht am heutigen Donnerstag (11.30) noch ein Super G auf dem Programm. Über ein Antreten will Super-G-Olympiasieger Mayer kurzfristig entscheiden.