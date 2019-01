Stefan Brennsteiner hat am Donnerstag den alpinen Europacup-Riesentorlauf in Courchevel für sich entschieden. Der 27-jährige Salzburger distanzierte den Norweger Lucas Braathen um den Minimalabstand von einer Hundertstelsekunde. Zweitbester ÖSV-Fahrer war Patrick Feurstein als Neunter. Der 18-jährige Braathen liegt in der Europacup-Gesamtwertung ebenso voran wie in der Riesentorlauf-Wertung.

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER Brennsteiner gewann in Courchevel