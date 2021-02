Dominik Raschner und Stefan Brennsteiner haben im zweiten Europacup-Riesentorlauf der alpinen Ski-Herren in Berchtesgaden die Plätze getauscht. Am Sonntag ging der Sieg an den für die Cortina-WM nominierten Brennsteiner, der sich 0,27 Sekunden vor Raschner durchsetzte.

