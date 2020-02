Brennsteiner operiert: "Du weißt sofort, es ist vorbei"

Der Salzburger Stefan Brennsteiner hat sich am Dienstag in der Privatklinik Hochrum erfolgreich einer Arthroskopie unterzogen. Der 28-Jährige hatte sich am Sonntag in Chamonix im Parallel-Riesentorlauf des alpinen Ski-Weltcups eine Außenmeniskus- und Knorpelverletzung im linken Knie zugezogen. Am Mittwoch war Brennsteiner schon wieder in häusliche Pflege entlassen.

SN/APA (EXPA/Groder)/EXPA/JOHANN GR Brennsteiner wurde wieder in häusliche Pflege entlassen