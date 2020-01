Ski-Rennläufer Stefan Brennsteiner hat das Europacup-Wochenende in Kirchberg mit der Maximalausbeute abgeschlossen. Der Salzburger gewann nach seinem Erfolg am Samstag auch am Sonntag den Riesentorlauf auf der Ochsalm-Piste. Diesmal musste er sich den Sieg mit dem Italiener Giovanni Borsotti teilen, der ex aequo die schnellste Zeit fuhr.

Patrick Feurstein kam auf den achten Rang. Am Vortag war der Vorarlberger hinter Brennsteiner Zweiter gewesen. Quelle: APA