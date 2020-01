Brignone in Zauchensee-Kombi vorne - Shiffrin, Vlhova out

In der Alpinen Kombination im Ski-Weltcup der Damen in Zauchensee gibt es nach dem Super-G eine italienische Doppelführung. Federica Brignone bewältigte die Speedstrecke am Sonntag als Schnellste vor der Riesentorlauf-Spezialistin Marta Bassino. Als beste Österreicherin liegt die WM-Vierte Ramona Siebenhofer auf dem vierten Platz.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Seltener Ausfall der Top-Favoritin Shiffrin