"Brutale Schmerzen": Julian Eberhard muss für Hochfilzen passen

Wegen der Folgen seines Sturzes von Östersund kann Biathlet Julian Eberhard die Heimrennen in Hochfilzen nicht bestreiten.

Wenn am Freitag mit den Sprints die Biathlon-Weltcupbewerbe in Hochfilzen starten, wird einer nur traurig zuschauen können: Julian Eberhard kann nach seiner in Östersund bei einem Sturz erlittenen Rippenprellung nicht antreten. "Wir haben alles versucht und noch therapiert. Aber es ist leider nicht besser, sondern schlechter geworden", sagt der 35-jährige Saalfeldner.

Nicht nur in der Loipe ist der Massenstart-WM-Dritte von 2019 durch "brutale Schmerzen" eingeschränkt: "Ausschlaggebend war, dass ein Schießen in der Liegendposition für mich gar nicht möglich ist." Auch die Rennen kommende Woche in Annecy (FRA) lässt er aus, um sich auszukurieren und das Ziel Olympia in Peking nicht zu gefährden.

Lucas Pitzer ersetzt Eberhard im ÖSV-Team, dazu stößt Patrick Jakob zum Team mit Simon Eder, Felix Leitner, David Komatz und Magnus Oberhauser. Sie eröffnen um 11.25 Uhr die Bewerbe in Hochfilzen, wo in tiefverschneiter Kulisse, aber ohne Zuschauer gelaufen wird.

Um 14.30 Uhr (jeweils live auf ORF eins) folgt der 7,5-Kilometer-Sprint der Frauen. Erstmals in 35 Jahren Weltcup in Hochfilzen sind die Erwartungen an die weibliche ÖSV-Truppe größer als an die Männer - dank der Tirolerin Lisa Hauser, die als Weltcupführende anreist.