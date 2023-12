Buckelpisten-Ass Avital Carroll fällt acht Wochen aus

Die zweifache WM-Dritte des vorigen Winters muss nach ihrem Sturz von Ruka eine längere Pause einlegen.



Der Buckelpisten-Weltcup am Freitag und Samstag in Idre Fjäll (SWE) findet ohne die Beteiligung der Österreicherin Avital Carroll statt. Die eingebürgerte US-Amerikanerin, vorigen Winter zweifache WM-Bronzemedaillengewinnerin, wird laut ÖSV eine achtwöchige Wettkampfpause einlegen müssen. Sie war im Finale des ersten Weltcupbewerbs in Ruka (FIN) gestürzt. Dabei hatte sie eine Haarriss-Fraktur der medialen Malleolus sowie eine Bänderdehnung der äußeren Bänder im Sprunggelenk erlitten.

Für Katharina Ramsauer endete der Buckelpisten-Weltcup in Idre Fjäll nach der Qualifikation. Die Salzburgerin kam nicht ins Ziel.