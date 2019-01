Carina Edlinger feiert Doppelsieg in Östersund

Para-Langlauf-Weltcupsiegerin Carina Edlinger hat die ersten beiden Rennen in ihrer Wahlheimat Östersund (SWE) gewonnen.

Die 20-Jährige aus Fuschl ließ am Samstag im Weltcuprennen der Sehbehinderten über 6,8 Kilometer die Konkurrenz in 23:03,3 Minuten klar hinter sich. Beim Rennen über die Langdistanz (13,6 km) am Sonntag war Edlinger erneut die Schnellste, sie hatte mit der Zeit von 43:43 Minuten einen Vorsprung von 1:30 Minuten auf die Zweitplatzierte Clara Klug. Als Guide fungierte der Salzburger Florian Seiwald. Edlinger hat in den vergangen zwei Monaten in Östersund gelebt und trainiert. Nach Rückenproblemen war sie verspätet ins Training eingestiegen.

Quelle: SN