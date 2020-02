Die Para-Langläuferin nimmt ein 25-Kilometer-Rennen in Angriff.

Ein Spiegelbild der bisherigen schwierigen Saison waren die Weltcuprennen in Finsterau (GER) für Para-Langläuferin Carina Edlinger. "Die Bedingungen waren am Beginn sehr schwer, beim Sprint hat es fast den ganzen Schnee weggeregnet", berichtet die Fuschlerin. So war nur Rang sechs ...