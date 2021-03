Carina Edlinger gewinnt auch ihr zweites Comeback-Rennen

Zwei mal gestürzt, zwei mal aufgerappelt und am Ende ganz oben auf dem Stockerl: Para-Langläuferin Carina Edlinger jubelte in Planica über ihren zweiten Sieg innerhalb von 24 Stunden.

Beim Klassik-Sprint hatte sich die 22-jährige Fuschlerin gar keine großen Chancen ausgerechnet. Dazu kam noch ein Sturz beim Einlaufen und ein weiterer im Semfinale an der selben Stelle. Dennoch blieb sie schließlich siegreich - so wie schon beim 5-Kilometer-Rennen am Tag davor. "Ich bin sehr dankbar für diesen Anfang", sagte Edlinger. "Gerade nach der letzten Zeit, die alles andere als einfach war." Wegen der Corona-Pandemie wurden viele Para-Bewerbe abgesagt, 13 Monate lang hat Edlinger keine Wettkämpfe bestritten. Die beiden Siege in Planica waren ihre Weltcuperfolge Nummer 18 und 19.

Wegen der Nachwirkungen des Sturzes überlegt die Salzburgerin noch, wie sie die nächsten Tage gestaltet. Statt eines 10-Kilmeter-Langlaufrennens könnte sie auch einen Biathlonbewerb bestreiten.