Carina Edlinger lief bei WM knapp an Bronze vorbei

Platz vier holte Paralangläuferin Carina Edlinger am Donnerstag zum Auftakt der Ski-WM der Behinderten in Lillehammer (NOR) auf der Mitteldistanz im klassischen Stil.

SN/gepa Carina Edlinger.

Die Fuschlerin war in der Kategorie der Sehbehinderten als einzige Teilnehmerin ohne Guide unterwegs. Sie meisterte die 10 Kilometer in einer Zeit von 34:45,1 Min. und verpasste damit die Bronzemedaille um gut eine Minute. Der Sieg ging an die Belarussin Sviatlana Sakhanenka vor Anna Panferova und Vera Khlyzova, die beide für das Russische Paralympische Komitee starten. Fehlende Orientierung sei nicht das Problem gewesen: "Es war ein Kampf, ich hatte schwere Beine und war total blau. Es kann nur bergauf gehen", sagte die Fuschlerin. Am Dienstag folgt die Langdistanz, Edlinger will außerdem erstmals auch im Biathlon antreten.