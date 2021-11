Carina Edlinger muss nicht allein laufen

Die Suche nach einem Guide für die blinde Langläuferin befindet sich in der Endphase - auch eine Frau ist unter den Kandidaten.

Die Präsentation der Olympiakollektion für Österreichs Sportler ist immer wie eine Mischung aus Weihnachten und Geburtstag. Bei der Ausgabe von Bekleidung und Ausrüstung in Innsbruck war vor wenigen Tagen auch Para-Langläuferin Carina Edlinger mit dabei. Die vierfache Weltmeisterin und vierfache Weltcupsiegerin will bei den Paralympics in Peking (4. bis 13. März) ihre erste Olympia-Goldmedaille gewinnen.

Allein, die Vorfreude der 23-Jährigen war getrübt. Denn was sie am dringendsten braucht, gab es nicht an der Bekleidungsausgabe: "Ich habe noch keinen ...