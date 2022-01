Carina Edlinger Siebte auf der Langdistanz

Die sehbehinderte Para-Langläuferin Carina Edlinger hat bei der Weltmeisterschaft in Lillehammer (NOR) am Dienstag Platz sieben über 15 km Skating erreicht.

SN/gepa Carina Edlinger.

Die Titelverteidigerin aus Fuschl lief auch in diesem Bewerb als einzige Starterin ohne Guide. Die vierfache Weltmeisterin hatte im Ziel 4:55 Minuten Rückstand auf Siegerin Sviatlana Sakhanenka (Belarus). Zuvor war Edlinger bei der WM Vierte über die Mitteldistanz geworden und hatte im Biathlon die Ränge 14 (Sprint) und 10 (Mittel) erreicht.