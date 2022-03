Carina Edlinger und Riley: Das Erfolgsgespann begeisterte China

Langläuferin Carina Edlinger kehrt mit Gold und Bronze im Gepäck von den Paralympics heim. Ihr Hund Riley wurde zum Superstar.

Erschöpft, aber zufrieden flog Carina Edlinger am Sonntag von den Paralympics aus Peking zurück nach Österreich. Mit im Gepäck: Eine Gold- und eine Bronzemedaille. Nach dem Sieg im Sprint schlug sie mit Guide Lorenz Lampl am Samstag über die Mitteldistanz noch einmal zu und wurde Dritte. Die 23-jährige blinde Langläuferin aus Fuschl bilanzierte: "Ich werde diese Winterspiele nicht mehr vergessen. Die harte Arbeit der letzten Jahre hat sich bezahlt gemacht."

Dieser Abschluss macht Edlinger umso glücklicher, als sie nach einem verkorksten Auftakt das ganze Projekt Peking schon in Frage gestellt hatte. Vieles war in der Vorbereitung nicht optimal gelaufen. Erst kurz vor den Spielen war mit Lorenz Lampl ein Guide gefunden worden - eigentlich zu spät, um die komplexe Abstimmung finden zu können. "Wir haben uns hier in China gefunden und gemeinsam eine sehr coole Dynamik entwickelt", sagt die Sportlerin über Lampl.

Die Aufgaben des 21-jährigen Niederösterreichers waren mit dem Zieleinlauf nicht beendet. Er trug die völlig entkräftete Carina Edlinger huckepack zur Siegerehrung. Sie hatte sich in dem Rennen völlig verausgabt. "Es war grausam, aber das Schlimmste wäre gewesen, wenn ich noch einmal Vierte geworden wäre", erinnerte sie sich an die Spiele von Pyeongchang 2018.

Mitgefreut hat sich auch ihr Partnerhund Riley. Der schwarze Labrador hat in China in kürzester Zeit Superstar-Status erlangt. Zeitweilig war "Riley" einer der meistgesuchten Internetbegriffe im Reich der Mitte. "Ich bin es gewohnt, dass er der große Hero ist und ich die Nummer zwei", erzählt Edlinger, die mit ihrem Begleiter im Paralympischen Dorf in Zhangjiakou eines der begehrtesten Foto-Objekte war. "Vor allem aber ist er für mich eine unglaublich wichtige Stütze."

Das Paralympic Team Austria beendet die Spiele in Peking mit insgesamt 13 Mal Edelmetall (Fünf Gold, fünf Silber, drei Bronze). Johannes Aigner setzte mit Slalom-Silber - seiner fünften Medaille in Peking - am Sonntag den Schlusspunkt. Der 16-jährige Niederösterreicher trug bei der Schlussfeier die österreichische Fahne.